МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Около 100 россиян не могут вылететь из иранской столицы Тегерана из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Россия подержала вступление Ирана в ШОС

"По ситуации с туристами, которые не могут вылететь из Тегерана в связи с поломкой самолета авиакомпании Conviasa: среди пассажиров — около 100 россиян. На связи с МИД России. Оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран", — написала Догузова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что туристов размещают в отелях, их обеспечат всем необходимым. Кроме того, завтра россиянам оформят полноценные визы на время ожидания вылета.

Догузова добавила, что по всем вопросам можно обратиться в представительство Conviasa, а содействие пассажирам оказывает представитель туроператора "Интурист".

Conviasa — крупнейшая венесуэльская авиакомпания, обслуживающая внутренние направления и летающая по маршрутам Южной Америки и Карибов. Минувшим летом туроператор "Интурист" сообщал, что поставил в продажу туры в Венесуэлу, рейсы Conviasa выполняются с технической посадкой на дозаправку в Тегеране. Другой туроператор — Tez Tour — начал ставить программы в Венесуэлу еще с конца 2021 года. В начале 2022 года, в связи с геополитической ситуацией в мире, на несколько месяцев была приостановка продаж, с весны путевки вновь стали доступны туристам. У Tez Tour гарантированные блоки мест также на рейсах авиакомпании Conviasa.