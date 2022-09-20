МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко рассчитывает, что к 2023 году порт Мариуполя начнет полноценно работать. Глава ДНР обратился к Путину по вопросу референдума

"Первым пассажирским направлением, которое планируем открыть, может стать Мариуполь-Ейск-Мариуполь. Рассчитываем, что к 2023 году наш порт начнет полноценно работать и набирать обороты", — отметил он в мессенджере Telegram.

На момент провозглашения Донецкой Народной Республики в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны России сообщило о полном освобождении города.