В ДНР рассчитывают на полноценную работу порта Мариуполя к 2023 году
Премьер ДНР рассчитывает, что порт Мариуполя начнет полноценно работать к 2023 году
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко рассчитывает, что к 2023 году порт Мариуполя начнет полноценно работать.
"Первым пассажирским направлением, которое планируем открыть, может стать Мариуполь-Ейск-Мариуполь. Рассчитываем, что к 2023 году наш порт начнет полноценно работать и набирать обороты", — отметил он в мессенджере Telegram.
На момент провозглашения Донецкой Народной Республики в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны России сообщило о полном освобождении города.