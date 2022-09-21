2022-09-21T14:14:00+03:00
2022-09-21T14:30:05+03:00
2022-09-21T14:14:00+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20220921/838201465.html
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Мурманской области
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пять вагонов пассажирского поезда Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов в Мурманской области, сообщило региональное ГУМЧС. "В районе перегона станции Куна и Ягельный Бор... ПРАЙМ, 21.09.2022
транспорт, бизнес, новости, транспорт, поезда, железная дорога
https://1prime.ru/images/83375/48/833754896.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83375/48/833754896.jpg
https://1prime.ru/images/83375/48/833754895.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83375/48/833754895.jpg
https://1prime.ru/images/83375/48/833754887.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83375/48/833754887.jpg
https://1prime.ru/transport/20220921/838199062.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Пять вагонов пассажирского поезда Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов в Мурманской области, сообщило региональное ГУМЧС.
"В районе перегона станции Куна и Ягельный Бор сошли с рельс без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда №21, следовавшего по направлению Мурманск — Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел в 13.00. По предварительным данным, пострадавших нет, пассажиры пересаживаются в головные вагоны.
К месту происшествия выехали два восстановительных поезда, в РЖД создали оперативный штаб.