МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Пять вагонов пассажирского поезда Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов в Мурманской области, сообщило региональное ГУМЧС. В РЖД заявили, что билеты на поезда продаются без ограничений

"В районе перегона станции Куна и Ягельный Бор сошли с рельс без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда №21, следовавшего по направлению Мурманск — Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в 13.00. По предварительным данным, пострадавших нет, пассажиры пересаживаются в головные вагоны.

К месту происшествия выехали два восстановительных поезда, в РЖД создали оперативный штаб.