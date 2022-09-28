МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило объем льготного кредитования на закупку дорожной техники, которая входит в перечень приоритетной импортной продукции, до 120 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина. Правительство направило 140 миллиардов рублей на цифровые решения

"Правительство расширило объем льготного кредитования на закупку дорожной техники, которая входит в перечень приоритетной импортной продукции. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин… Речь идет об увеличении с 30 миллиардов до 120 миллиардов рублей объема субсидируемых кредитов", — говорится в сообщении.

Данное решение позволит поддержать на высоком уровне темпы ремонта и строительства дорог. На выделенные средства будут закуплены бульдозеры, самосвалы, асфальтоукладчики и другая техника. В дальнейшем она будет передаваться в аренду подрядчикам для проведения строительных и ремонтных работ.

Уточняется, что специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае 2022 года. С ее помощью импортеры могут взять льготный заем по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета.