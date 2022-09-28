Правительство увеличило объем льготных кредитов на закупку дорожной техники
Правительство увеличило объем льготных кредитов на закупку дорожной техники до 120 миллиардов рублей
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило объем льготного кредитования на закупку дорожной техники, которая входит в перечень приоритетной импортной продукции, до 120 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство расширило объем льготного кредитования на закупку дорожной техники, которая входит в перечень приоритетной импортной продукции. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин… Речь идет об увеличении с 30 миллиардов до 120 миллиардов рублей объема субсидируемых кредитов", — говорится в сообщении.
Данное решение позволит поддержать на высоком уровне темпы ремонта и строительства дорог. На выделенные средства будут закуплены бульдозеры, самосвалы, асфальтоукладчики и другая техника. В дальнейшем она будет передаваться в аренду подрядчикам для проведения строительных и ремонтных работ.
Уточняется, что специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае 2022 года. С ее помощью импортеры могут взять льготный заем по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета.