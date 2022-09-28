АНКАРА, 28 сен — ПРАЙМ. Движение в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки сухогруза, направляющегося в Россию, сообщила служба береговой охраны Турции. Польшу ждет тяжелая зима, заявил премьер страны

"Буксиры KURTARMA-8-9-10 и катер KEGM-3 были немедленно направлены на место происшествия к сухогрузу VIVA ECLIPSE длиной 190 м, руль которого заблокировался перед Ускюдаром во время плавания из Тузлы в Россию. Движение по проливу временно приостановлено", — говорится в сообщении.