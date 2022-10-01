МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Газпром" остановил поставки газа через Австрию

"Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", — говорится тексте документа.