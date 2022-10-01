МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Доставка грузов автотранспортом из стран Евросоюза, а также Великобритании, Норвегии и Украины по российской территории будет осуществляться с помощью перегрузки товаров на российские и белорусские фуры, говорится с сообщении Минтранса России. Россия запретит автомобильный транзит грузов компаниям из некоторых стран

"Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться. Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства", — пояснили в министерстве.

Ранее правительство с 10 октября и до конца года ввело запрет на автоперевозки грузов транспортом из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

В Минтрансе уточнили, что данные правила не распространяются на Калининградскую область, в случае, если международная перевозка грузов выполняется с территории иностранных государств в Калининградскую область или в обратном направлении.

Вместе с тем иностранному грузовому автотранспорту по территории России по-прежнему будет разрешено перевозить товары до конечного пункта назначения, если их потребительские свойства могут быть утрачены или ухудшены в случае перегрузки или перецепки полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В частности, это касается скоропортящихся товаров, продукции товаров фармацевтической, медицинской промышленности и ряда других, подчеркнули в министерстве.

"Вводимые с 10 октября правила стали ответными мерами на санкционный запрет передвижения российских грузоперевозчиков по территориям стран ЕС с 8 апреля 2022 года. Таким образом, теперь перевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях", — добавили в Минтрансе, комментируя запрет.