МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту в субботу после 16:00 по одной полосе в реверсивном режиме, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту

"В ходе заседания оперативного штаба Минтранса России глава министерства Виталий Савельев заслушал доклады о состоянии конструкций Крымского моста и ходе восстановительных работ. Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме", — заявил Савельев через пресс-службу министерства.