МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту в субботу после 16:00 по одной полосе в реверсивном режиме, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

ЧП на Крымском мосту

Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту

"В ходе заседания оперативного штаба Минтранса России глава министерства Виталий Савельев заслушал доклады о состоянии конструкций Крымского моста и ходе восстановительных работ. Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме", — заявил Савельев через пресс-службу министерства.