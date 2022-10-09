СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Минтранс Крыма напоминает водителям большегрузных автомобилей, что кроме паромной переправы существует альтернативный маршрут на полуостров через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР. На Крымском мосту запустили движение по двум автомобильным полосам

"Уважаемые водители грузовых автомобилей! Напоминаем вам, что кроме паромной переправы через порт "Крым" в порт "Кавказ" существует альтернативный путь следования через Херсонскую, Запорожскую области и Донецкую республику. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог. Рекомендуем по возможности использовать альтернативные пути объезда", — говорится в сообщении ведомства.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

Движение по автомобильной части Крымского моста пока могут осуществлять только легковые машины. Автобусы и грузовые автомобили должны перевозиться через Керченский пролив с помощью паромов.