МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. За сутки после взрыва на Крымском мосту в оба направления Керченского пролива перевезено почти 1,5 тысячи человек, а также 162 большегруза, сообщает Минтранс РФ. По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов

"По данным Росморречфлота, за неполные первые сутки работы переправы двумя автомобильно-пассажирскими паромами к 18:00 9 октября через Керченский пролив перевезено 1490 человек, в том числе, из Крыма – 712, в Крым — 778 человек… Паромы также перевезли в морской порт Кавказ (Краснодарский край) 85 большегрузных автомобилей, в крымский морской порт Керчь – 77 тяжелых грузовиков", — говорится в сообщении.

Ведомство также уточняет, что чуть более половины от общего числа перевезенных пассажиров – 757 – доставлено привлеченными для работы на переправе пассажирскими судами. Оставшиеся 737 человек — автомобильно-пассажирскими паромами "Керченский-2" и "Лаврентий".

Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно.

Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Взрыв спровоцировал частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.