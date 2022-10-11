МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Объемы пассажирских авиаперевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе к концу этого года должны восстановиться на фоне смягчения транспортных ограничений примерно до 73% от уровней 2019 года с 53% в августе. Об этом заявил во вторник директор отраслевой группы IATA по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В Зимбабве хотят открыть прямое авиасообщение с Россией

"Я думаю, что импульс, несомненно, очень силен, особенно с учетом того, что все крупные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Китая, сейчас открыты", — заявил журналистам вице-президент IATA по Азиатско-Тихоокеанскому региону Филип Го.