МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Трейдеры перенаправляют танкеры с дизельным топливом, направлявшиеся в Европу, в сторону Восточного побережья США. Эти два региона конкурируют за поставки дизтоплива на фоне острой нехватки предложения и роста цен. В ФРС спрогнозировали пик ставок на уровне до пяти процентов

По меньшей мере два танкера, перевозящие 90 000 тонн дизельного и авиационного топлива, направляются на Восточное побережье США вместо Европы, согласно данным Refinitiv и сообщениям трейдеров.

Такое происходит довольно редко, поскольку Европа обычно импортирует дизтопливо из США, а также из Азии и Ближнего Востока. Объемы производства на европейских НПЗ отстают от внутреннего спроса.

В последние недели маржа производства дизтоплива в Европе достигла рекордных максимумов на фоне продолжающейся уже несколько недель забастовки работников НПЗ во Франции, которая привела к приостановке более половины перерабатывающих мощностей в стране. В результате на заправочных станциях возникла нехватка топлива.

В то же время резкое сокращение запасов дизельного топлива в США подтолкнуло вверх цены и маржу производства на внутреннем рынке, из-за чего возникло арбитражное окно для импорта дизеля из Европы на Восточное побережье США.

Кроме того, на американские НПЗ оказывается политическое давление с целью нарастить запасы топлива на Северо-Востоке США перед зимой. Объем запасов в этой части Штатов упал почти до минимумов за несколько десятилетий.

Согласно данным Refinitiv, экспорт дистиллятов из США в сентябре достиг рекордных 1,76 млн баррелей. Из них более 633 000 баррелей было направлено в Северо-Западную Европу.