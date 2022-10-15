АШХАБАД, 15 окт — ПРАЙМ. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил о готовности создавать вместе с Казахстаном транспортный коридор "Север-Юг" к Индийскому океану и Персидскому заливу, сообщает в субботу Туркменское телевидение. Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества

Об этом Бердымухамедов сказал в ходе обращения к журналистам по итогам своего визита в Казахстан.

Он отметил, что в ходе переговоров в Астане достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в транспортной сфере по созданию мощной и современной инфраструктуры, которая обеспечила бы объединение транспортных систем Центральной Азии и выход стран региона на европейские и азиатские магистральные потоки.

"В частности, Туркменистан готов к совместной с Казахстаном работе по созданию коридора "Север-Юг" к Индийскому океану и Персидскому заливу, вдоль восточного побережья Каспийского моря", — подчеркнул туркменский лидер.

Кроме того, Бердымухамедов отметил, что Туркменистан и Казахстан будут координировать усилия по формированию стратегического пояса транспортно-транзитного и логистического партнерства по линии Восток-Запад, Азия-Европа, а также продолжат совместную деятельность на Каспии.