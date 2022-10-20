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Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 28 октября
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Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября, сообщает Росавиация. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11... ПРАЙМ, 20.10.2022
транспорт, бизнес, новости, росавиация, самолеты, рейсы, аэропорты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.