МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Эн+ Груп" открыла три новые электрозаправочные станции по дороге в направлении озера Байкал, теперь сеть зарядных станций компании в Иркутской области насчитывает 13, сообщила компания. В России появилось устройство зарядки авто с опцией возврата энергии в сеть

"En+ Group открыла три новые электрозаправочные станции в направлении озера Байкал – в поселке Усть-Ордынский, а также сёлах Баяндай и Еланцы Иркутской области", — говорится в сообщении.

"Мощность станции в Усть-Ордынском составляет 50 кВт, в Баяндае и Еланцах – по 100 кВт, одновременно на них могут обслуживаться по два авто в режиме быстрой зарядки", — уточняется там.

Компания также отмечает, что траты на заправку электромобиля по пути на байкальский остров Ольхон составят порядка 650-700 рублей, что более чем в два раза ниже стоимости затраченного на этот же путь бензина.

"До конца этого года "Эн+ Груп" осуществит запуск в работу еще пяти станций: в иркутском микрорайоне Ново-Ленино и вблизи федеральных трасс в Черемховском и Усольском районах, а также Тулуне и Братске. Кроме того, первая станция энергохолдинга появится в красноярском аэропорту", — добавляется в релизе.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").