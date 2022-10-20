МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Россия совместно с партнерами намерена расширять транспортно-логистические коридоры, три приоритетных направления уже определены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России". Мишустин указал на роль России в трансформации экономики

"Совместно с надежными партнерами мы работаем над расширением транспортно-логистических коридоров. Правительство определило три ключевых направления развития инфраструктуры – Азово-Черноморское, Восточное и Каспийское. Они являются основой для расширения торгово-экономических связей", — сказал Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форума.

Он добавил, что вместе с бизнесом и региональными органами власти сейчас тестируются решения, которые позволят кратно ускорить обработку грузов.

Премьер рассказал, что на Восточном направлении быстрыми темпами растут отправки несырьевых товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом для поставок в Иран, на Ближний Восток и в Южную Азию ведется работа по развитию западного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг", где планируется довести грузооборот до 15 миллионов тонн в год к 2030 году совместно с партнерами в Каспийском регионе. Мишустин заявил о важности перехода на расчеты в нацвалютах

"Впереди выполнение задач по созданию сквозной логистики от российского Северо-Запада, Урала, центральных регионов до портов Персидского залива и далее по всему миру", — добавил премьер.

Мишустин рассказал, что до введения ограничений все услуги по транспортировке российских товаров за рубеж оказывали 8 крупнейших международных компаний.

"Сейчас они ушли с рынка, но экспорт при этом не прекратился. У нас есть свои, отечественные перевозчики, которые открывают перспективные линии и транспортные маршруты с дружественными странами", — отметил он.

По словам главы правительства, благодаря оперативной реакции профильных компаний на изменившиеся условия, тысячи предприятий-экспортёров имеют сегодня доступ к новым рынкам.