МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Azur Air с 9 декабря запустит регулярные рейсы на Мальдивы в дополнение к чартерам, будет выполнять их на самолете Black Jet в компоновке Full Business (без эконом-класса), сообщается в релизе перевозчика. Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 28 октября

"Авиакомпания Azur Air на официальном сайте открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы ("Внуково") в Мале. Полеты на Мальдивы будут выполняться на самолете Black Jet — уникальном лайнере в бизнес-компоновке. Рейсы из Москвы в Мале запланированы с 9 декабря с частотой два раза в неделю", — говорится в сообщении.

Black Jet рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса.

Кроме того, в осенне-зимнем сезоне с 27 октября перевозчик будет выполнять чартерные рейсы из Москвы на Мальдивы на самолетах Boeing 767 дважды в неделю. Билеты на эти рейсы доступны у туроператоров в рамках туристического продукта.