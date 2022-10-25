МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Нижнеангарсктрансстрой" займется восстановлением и железнодорожной части Крымского моста, работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным государственным унитарным предприятием "Крымская железная дорога" закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста в акватории Керченского пролива… Определить предельным сроком… 1 декабря 2023 года", — говорится в документе.