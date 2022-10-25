КРАСНОДАР, 25 окт — ПРАЙМ. Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров, сообщили в краевом оперативном штабе. Железнодорожную часть Крымского моста восстановят к декабрю 2023 года

Решение принято на заседании оперштаба, который создали в регионе по указу президента России.

"Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Согласно документу, с 00.00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

"Введенные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия", — добавляется в сообщении.

При этом власти предлагают альтернативный вариант для всего остального грузового транспорта — сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым). Для беспрепятственного провоза грузов минтранспорта Кубани по согласованию с органами исполнительной власти Ростовской области организуют "зеленый коридор".

Сухопутный маршрут пролегает через города Мариуполь — Бердянск — Мелитополь и оснащен заправочными станциями. Ориентировочное время в пути от Новоазовска (недалеко от границы Ростовской области) до Крыма составляет около 7 часов, это 387 километров. По данным властей, остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС.

Кроме того, для доставки грузов остается железная дорога. Для удобства груз можно переместить с автомобильного транспорта на железнодорожный, добавляют в оперативном штабе.