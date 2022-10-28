МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир, говорится в релизе перевозчика. "Аэрофлот" нарастил объем внутренних перевозок

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полеты в столицу Египта будут выполняться, начиная с 12 ноября 2022 года, билеты уже в продаже", — говорится в релизе.

Каир станет третьим по счету пунктом Египта, в которые "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы. 1 октября авиакомпания возобновила полеты на курорты Красного моря: в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.