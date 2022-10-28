2022-10-28T11:10:13+03:00
2022-10-28T11:10:13+03:00
2022-10-28T11:10:13+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20221028/838623994.html
"Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир, говорится в релизе перевозчика. "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полеты в... ПРАЙМ, 28.10.2022
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, рейсы, египет, авиакомпания, авиаперевозки
https://1prime.ru/images/83364/11/833641190.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83364/11/833641190.jpg
https://1prime.ru/images/83364/11/833641189.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83364/11/833641189.jpg
https://1prime.ru/images/83364/11/833641188.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83364/11/833641188.jpg
https://1prime.ru/transport/20221027/838608113.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир, говорится в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полеты в столицу Египта будут выполняться, начиная с 12 ноября 2022 года, билеты уже в продаже", — говорится в релизе.
Каир станет третьим по счету пунктом Египта, в которые "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы. 1 октября авиакомпания возобновила полеты на курорты Красного моря: в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.