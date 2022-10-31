Минтранс и РЖД обсудят запуск пассажирских перевозок в Крым
Глава Минтранса Савельев сообщил об обсуждении с РЖД запуска пассажирских перевозок в Крым
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Министерство транспорта России совместно с РЖД рассматривают возможность осуществления холдингом пассажирских перевозок в Крым, сообщил глава ведомства Виталий Савельев в ходе встречи с сенаторами.
Сейчас пассажирские перевозки в регион осуществляет частный оператор "Гранд Сервис Экспресс".
В ходе дискуссии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мысль, что ОАО "РЖД" пора "начать ездить в Крым".
"РЖД под санкциями. Чего бояться? Давайте Крым приоритетным направлением!", — сказала она.
Савельев ответил, что данный вопрос прорабатывается Минтрансом совместно с холдингом.
"Мы обсуждаем с РЖД, возможно, мы решим", — сказал министр.