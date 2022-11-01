КРАСНОДАР, 1 ноя — ПРАЙМ. Переправы через Керченский пролив, по состоянию на вторник, ожидают 320 грузовиков, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полуночи 27 октября на Кубани, сообщили в оперативном штабе региона. На Керченской переправе перевезли около 1,5 тысячи машин за выходные

"Утром 1 ноября в очереди на Керченскую паромную переправу остаются 320 грузовиков – на парковках Темрюкского и Славянского районов. Для водителей на стоянках есть пункты обогрева, организовали бесплатное горячее питание, волонтеры раздают воду и чай", — говорится в сообщении.

В понедельник погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 380 грузовиков.

Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.

Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.