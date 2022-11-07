Первый готовый пролет Крымского моста направили к месту монтажа
Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа, рассказал Хуснуллин
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что первый пролет Крымского моста готов и направлен к месту монтажа.
"Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн", — написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что конструкцию перевозят на многоколесном самоходном модуле. Хуснуллин также отметил, что на готовом пролете была устроена гидроизоляция, нанесена антикоррозионная защита и установлены металлоконструкции смотровых ходов.