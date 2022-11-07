МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что первый пролет Крымского моста готов и направлен к месту монтажа. Турция предложит продлить действие "продуктовой сделки" на год

"Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн", — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что конструкцию перевозят на многоколесном самоходном модуле. Хуснуллин также отметил, что на готовом пролете была устроена гидроизоляция, нанесена антикоррозионная защита и установлены металлоконструкции смотровых ходов.