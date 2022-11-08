МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 40,168 тысячи машин, которые произвели с 2017 до 2021 год, из-за отказа усилителя рулевого управления, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). СМИ: Tesla начнет массовое производство Cybertruck в конце 2023 года

Отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model S и Model X 2017-2021 годов выпуска, уточняется в сообщении.

"Отказ усилителя рулевого управления может потребовать приложения большего усилия на руле, особенно на низких скоростях, что повышает риск дорожно-транспортного происшествия", — объясняется там же.

Согласно релизу, Tesla выпустит соответствующее программное обновление для исправления ошибки.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.