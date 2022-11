МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Коммерческая авиастроительная корпорация Китая (COMAC) в первый день работы международного авиасалона Airshow China в городе Чжухай подписала соглашения на поставку 330 гражданских пассажирских самолетов, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая. В Китае открылся 14-й авиационно-космический салон Airshow China 2022

Корпорация подписала соглашения о подтверждении заказов на поставку 300 самолетов C919 и 30 самолетов ARJ21 с семью лизинговыми компаниями, названия которых не уточняются.

Отмечается, что подписание документов на поставку столь крупной партии гражданских самолетов в полной мере отражает ожидания финансовых лизинговых компаний и авиакомпаний в отношении китайских коммерческих самолетов.

C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект был запущен COMAC в 2007 году и реализуется с широким привлечением западных поставщиков. Первый тестовый полет был совершен еще в мае 2017 года, а 29 сентября этого года управление гражданской авиации Китая передало COMAC сертификат летной годности на самолеты C919 после того, как они успешно прошли все необходимые испытания. Ожидается, что первый самолет C919 будет доставлен заказчику уже в декабре этого года.

ARJ21 — первый китайский региональный самолет, произведенный в соответствии с международными стандартами, который, как ожидается, будет конкурировать с Airbus 320 и Boeing 737. Самолет, рассчитанный на 78-90 пассажиров, может преодолевать расстояние от 2,2 тысячи до 3,7 тысячи километров.

В 2020 году China Eastern Airlines основала дочернюю компанию One Two Three Airlines (OTT), которая преимущественно будет выполнять внутренние рейсы на произведенных в Китае пассажирских самолетах.

Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун с 1996 года. Ее тематика — военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В этом году выставка проходит с 8 по 13 ноября. Ожидается, что в ней примут участие более 740 компаний из 43 стран и регионов мира.