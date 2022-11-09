МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Внутрироссийские железнодорожные перевозки контейнеров выросли в январе-октябре к аналогичному периоду 2021 года на 3,5%, до 2,1 миллиона TEU (стандартный двадцатифутовый контейнер), сообщает РЖД. Fesco в Хабаровске нарастила за девять месяцев отправку грузов в Китай

"Внутрироссийские перевозки контейнеров выросли на 3,5% с начала года. В январе-октябре 2022 года по сети РЖД во внутреннем сообщении перевезено 2,1 миллиона груженых и порожних контейнеров ДФЭ", — говорится в сообщении.

Кроме того, холдинг отмечает, что всего во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, за это же время отправлено свыше 5,3 миллиона ДФЭ (+0,2%).

Стабильный прирост обеспечивают перевозки удобрений (рост в 2,4 раза), строительных грузов (+20,4%), зерна (рост в 1,5 раза), а также рыбной продукции (рост в 1,4 раза), сообщают РЖД.