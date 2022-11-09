МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено 12 ноября с 4.00 до 16.00 мск из-за ремонтных работ, говорится в сообщении Минтранса РФ. Потребительское доверие в Нидерландах оказалось на историческом минимуме

"Двенадцатого ноября с 04.00 до 16.00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", — сообщается в Telegram-канале министерства.

"Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией", — добавили в Минтрансе.