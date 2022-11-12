МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновили на 1,5 часа раньше, сообщило Министерство транспорта. На Крымском мосту завершили установку первого пролета автодорожной части

Автомобильное движение планировалось приостановить в субботу с 4.00 до 16.00. Однако ремонтные работы удалось завершить досрочно, говорится в телеграм-канале ведомства.

Сейчас на магистрали ведутся восстановительные работы. Специалисты восстанавливают пролеты, рухнувшие после взрыва грузовика 8 октября.

В данный момент мост открыт для легковых автомобилей и автобусов. Движение грузового транспорта планируют возобновить в следующем месяце.