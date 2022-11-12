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Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновили досрочно
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Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновили на 1,5 часа раньше, сообщило Министерство транспорта. Автомобильное движение планировалось приостановить в субботу с 4.00 до... ПРАЙМ, 12.11.2022
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, минтранс рф, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновили на 1,5 часа раньше, сообщило Министерство транспорта.
Автомобильное движение планировалось приостановить в субботу с 4.00 до 16.00. Однако ремонтные работы удалось завершить досрочно, говорится в телеграм-канале ведомства.
Сейчас на магистрали ведутся восстановительные работы. Специалисты восстанавливают пролеты, рухнувшие после взрыва грузовика 8 октября.
В данный момент мост открыт для легковых автомобилей и автобусов. Движение грузового транспорта планируют возобновить в следующем месяце.