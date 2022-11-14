МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Перевозки рыбы из Приморья по сети РЖД выросли за январь-октябрь на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 0,6 миллиона тонн, сообщает холдинг. Шульгинов заявил, что РЖД не выполняют обязательств перед энергокомпаниями

"С начала года по железной дороге из Приморского края отправлено 606,4 тыс. тонн рыбной продукции. Это на 12,1% больше, чем за то же время в прошлом году. Перевозки в рефконтейнерах за 10 месяцев выросли на 16,4%, до 457 тыс. тонн", — говорится в сообщении.

Основные объемы доставки идут в Москву и Подмосковье, города Урала и Сибири, уточнили в РЖД.