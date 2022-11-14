РЖД сообщили об увеличении объемов перевозки рыбы из Приморья
РЖД сообщили об увеличении объемов перевозки рыбы из Приморья на 12 процентов в 2022 году
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Перевозки рыбы из Приморья по сети РЖД выросли за январь-октябрь на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 0,6 миллиона тонн, сообщает холдинг.
"С начала года по железной дороге из Приморского края отправлено 606,4 тыс. тонн рыбной продукции. Это на 12,1% больше, чем за то же время в прошлом году. Перевозки в рефконтейнерах за 10 месяцев выросли на 16,4%, до 457 тыс. тонн", — говорится в сообщении.
Основные объемы доставки идут в Москву и Подмосковье, города Урала и Сибири, уточнили в РЖД.