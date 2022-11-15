МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российскую авиаотрасль с переходом на отечественные системы бронирования билетов, отметив, что это была нелегкая работа. В России появилась авиакомпания для полетов на Крайний Север

"Это очень непростая работа. И я хочу вас поздравить. Потому что, на самом деле, переход мы ожидали достаточно давно", — сказал глава кабмина, заслушав доклад о новых системах бронирования во время осмотра выставки "Транспорт России" в столичном Гостином дворе.

Мишустин обратил внимание, что работа в этой сфере велась долгое время. Он, в частности, напомнил, что "Ростех очень давно работал над российским вариантом".

К 1 ноября все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования — на "Леонардо" (разработана "Сиреной" и Ростехом) или на ТАИС (разработана компанией "ОРС").