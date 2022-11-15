МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Полноценная интеграция новых регионов в социально-экономическую жизнь России потребует восстановления всей их транспортной инфраструктуры, такая работа уже ведется и будет продолжена, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Путин согласовал публичную власть в Херсонской и Запорожской областях

Четыре новых региона: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в конце сентября по итогам проведенных там референдумов.

"Для полноценной интеграции этих регионов в социально-экономическую жизнь нашей страны потребуется восстановление всей транспортной инфраструктуры", — сказал глава правительства, выступая на пленарном заседании форума "Транспортная неделя".

"Там уже выполнен капитальный ремонт более 350 километров дорог. Восстановлены семь мостов и путепроводов. К концу года их количество достигнет почти двух десятков. И такая работа будет продолжена",– уточнил он.