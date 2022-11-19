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На Крымском мосту возобновили автомобильное движение после ремонтных работ
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. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в субботу с 4:00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ. "Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение... ПРАЙМ, 19.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в субботу с 4:00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ.
"Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — сказано в сообщении.
Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли ранее в Минтрансе.