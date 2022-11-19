МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в субботу с 4:00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ. Хуснуллин рассказал о работе по восстановлению Крымского моста

"Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — сказано в сообщении.

Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли ранее в Минтрансе.