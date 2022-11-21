Россияне предложили разделить подлокотники в самолетах вслед за нижними полками в поездах
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россияне поддержали инициативу о праве пассажиров верхних мест в поездах сидеть на нижних полках и предложили аналогичным образом урегулировать вопрос с подлокотниками в самолете.
Ранее в понедельник стало известно, что Минтранс утвердил приказ, позволяющий пассажирам верхних полок российских поездов с осени 2023 года садиться на нижние места у стола для приема пищи.
"Хорошо, что наконец разрешилась эта вечная проблема… Ждем закона про подлокотники среднего кресла в самолете", — рассказала РИА Новости Карина.
Она поделилась, что иногда при перелетах возникают ситуации, когда соседи по ряду не могут поделить подлокотники на креслах.
Одобрила приказ Минтранса и Елена, которая сталкивалась с грубым отношением в поездах со стороны попутчиков с нижних посадочных мест. "Лежат всю дорогу, и тебе надо как-то объяснять, что хорошо бы освободить место, чтобы другой человек поел. Это неприятно", — сказала она.
"Думала, что это право у пассажиров верхних полок и так есть", — удивилась Лариса и поддержала решение узаконить право пассажиров на перекус за столом.
При этом некоторые россияне считают, что новый указ не решит проблему. "Скромные люди все равно будут стесняться тревожить соседей, а более пробивные и так это делали", — поделилась своим мнением Наталья.
https://1prime.ru/transport/20221121/838891210.html