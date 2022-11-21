МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россияне поддержали инициативу о праве пассажиров верхних мест в поездах сидеть на нижних полках и предложили аналогичным образом урегулировать вопрос с подлокотниками в самолете.

Ранее в понедельник стало известно, что Минтранс утвердил приказ, позволяющий пассажирам верхних полок российских поездов с осени 2023 года садиться на нижние места у стола для приема пищи.

"Хорошо, что наконец разрешилась эта вечная проблема… Ждем закона про подлокотники среднего кресла в самолете", — рассказала РИА Новости Карина.

Она поделилась, что иногда при перелетах возникают ситуации, когда соседи по ряду не могут поделить подлокотники на креслах. Экономист рассказала, что точно подорожает после Нового года

Одобрила приказ Минтранса и Елена, которая сталкивалась с грубым отношением в поездах со стороны попутчиков с нижних посадочных мест. "Лежат всю дорогу, и тебе надо как-то объяснять, что хорошо бы освободить место, чтобы другой человек поел. Это неприятно", — сказала она.

"Думала, что это право у пассажиров верхних полок и так есть", — удивилась Лариса и поддержала решение узаконить право пассажиров на перекус за столом.

При этом некоторые россияне считают, что новый указ не решит проблему. "Скромные люди все равно будут стесняться тревожить соседей, а более пробивные и так это делали", — поделилась своим мнением Наталья.