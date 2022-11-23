МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия в январе-октябре вывезла по железной дороге в порты РФ 4,3 миллиона тонн своих экспортных грузов, увеличив объемы в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщил вице-премьер республики Петр Пархомчик. Белоруссия нарастила экспорт в Россию на 34 процента

"Благодаря перенаправлению транспортных потоков за январь — октябрь 2022 года в порты Российской Федерации железнодорожным транспортом вывезено 4,3 миллиона тонн белорусского экспортного груза, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал Пархомчик в среду в Минске, выступая в парламенте.

По его словам, белорусским правительством проведена значительная работа по созданию альтернативных маршрутов для поставок белорусской продукции на экспорт. Вице-премьер напомнил, что с российской стороной подписаны два межправительственных соглашения в области перевозки и перевалки нефтепродуктов и о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Белоруссии и РФ. Он подчеркнул, что их реализация позволит обеспечить стабильность поставок белорусских нефтепродуктов на экспорт через порты Северо-западного региона и морские порты южного направления, а также гарантирует доступ белорусских хозяйствующих субъектов к услугам в российских портах.

Кроме того, добавил Пархомчик, проработаны транспортно-логистические схемы доставки экспортной продукции ускоренными контейнерными поездами по различным маршрутам, в том числе в направлении Китая. За 10 месяцев объем таких перевозок в Китай с продукцией белорусских предприятий увеличился в 4,5 раза.