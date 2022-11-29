МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Экспорт каменного угля из России в Китай по железной дороге за 10 месяцев превысил 40 миллионов тонн, увеличившись на 52%, заявил замглавы РЖД Алексей Шило в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Морские перевозки углеводородов из России в Китай выросли за девять месяцев

"Экспорт каменного угля в КНР по итогам 10 месяцев этого года превысил 40 миллионов тонн, что на 52% выше аналогичного периода прошлого года", — сказал он.