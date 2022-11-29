В "РЖД" назвали объем экспорта каменного угля в Китая за десять месяцев
"РЖД": экспорт каменного угля в Китай превысил 40 миллионов тонн за десять месяцев
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Экспорт каменного угля из России в Китай по железной дороге за 10 месяцев превысил 40 миллионов тонн, увеличившись на 52%, заявил замглавы РЖД Алексей Шило в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
"Экспорт каменного угля в КНР по итогам 10 месяцев этого года превысил 40 миллионов тонн, что на 52% выше аналогичного периода прошлого года", — сказал он.