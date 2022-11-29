С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — ПРАЙМ. Провозная способность Восточного полигона к 2023 году превысит 158 миллиона тонн, сообщил первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Павлов. РЖД сообщили об отсутствии проблем с перевозками топлива

"Если говорить о развитии Восточного полигона, то это реконструкция БАМа, Транссиба. Провозная способность в этом направлении уже превысила 144 миллиона тонн. А по итогам реализации проектов, которые закончатся в текущем году, она уже превзойдет 158 миллионов тонн", — сказал Павлов на пленарном заседании XVII Международного форума TRANSTEC.П

Он добавил, что в этом направлении развиваются погранпереходы.

"Одновременно развиваем погранпереходы, переходим на круглосуточный режим работы… Ввели новый терминал, который позволил в 2 раза увеличить переработку контейнеров", — заявил первый заместитель гендиректора РЖД.