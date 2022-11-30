МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. РЖД по итогам 2022 года ожидают роста перевозок пассажиров туристическими поездами на 20% по сравнению с предыдущим годом – до 400 тысяч человек, говорится в презентации замгендиректора РЖД Дмитрия Пегова. РЖД рассказали об увеличении провозной способности Восточного полигона

"… 400 тысяч пассажиров перевезено (ожидается по итогам года)… плюс 20% к 2021 году", — говорится в слайдах, показанных Пеговым в ходе выступления на железнодорожной конференции "PRO//Движение.Туризм", которая проходит в Екатеринбурге и транслируется онлайн.

Согласно презентации, в настоящее время поезда курсируют по 31 межрегиональному уникальному туристическому маршруту. Холдинг запустил четыре специальных проекта, в том числе поезд Деда Мороза.