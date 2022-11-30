МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. РЖД на новогодние праздники организовали ряд туристических поездов и планируют запустить в 2023 году такие составы к виноградникам и Северному Сиянию, говорится в презентации замгендиректора РЖД Дмитрия Пегова. Экономист дал совет, когда купить валюту для новогодней поездки за границу

Согласно слайдам, показанным Пеговым в ходе выступления на железнодорожной конференции "PRO//Движение.Туризм", которая проходит в Екатеринбурге и транслируется онлайн, на новогодние праздники в 2022-2023 году курсируют турпоезда "В Карелию" (Москва — Петрозаводск — Сортавала — Рускеала — Выборг – Москва), "Зимняя сказка" (Москва — Великий Устюг — Кострома – Москва), "Мороз экспресс" (Москва — Великий Устюг – Москва), "Серебряный маршрут" (Москва — Псков — В.Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва), "Сочи" (Туапсе — Сочи – Гагра), "Величие Севера" (Москва — Рускеала — Архангельск — Великий Устюг – Москва), "В Сибирь" (Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва), "Рускеальский экспресс" (Сортавала — Горный Парк Рускеала – Сортавала), "Лыжные стрелы" (Москва — Апатиты – Москва и Ростов — Роза Хутор – Ростов), "Воттоваара экспресс" (Сортавала — Гимольская – Сортавала).

"Новые туристические поезда 2023 года: "К виноградникам" во II квартале (Москва-Тамань-Новороссийск-Москва)… "К Северному Сиянию" в IV квартале (Москва- Петрозаводск – Мурманск – Вологда – Москва)", — говорится в презентации.

РЖД, как сообщалось, по итогам 2022 года ожидают рост перевозок пассажиров туристическими поездами на 20% по сравнению с предыдущим годом – до 400 тысяч человек.