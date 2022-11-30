МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Завод "Трансмашхолдинга" построит для российской транспортно-логистической компании Fesco багажно-почтовые вагоны для внутренних и международных транспортных перевозок, сообщил производитель. Fesco отправила контейнеры по Севморпути

"Тверской вагоностроительный завод до конца 2022 года изготовит шесть багажно-почтовых вагонов модели 61-4505.01 и десять вагонов модели 61-4504.01 для внутренних и международных транспортных перевозок. Покупателем подвижного состава является российская транспортно-логистическая компания Fesco", — говорится в сообщении.

Вагоны предназначены для перевозки грузов в составе пассажирских и почтово-багажных поездов. Отмечается, что такие вагоны эксплуатирует "Почта России", в распоряжении которой находятся порядка 300 таких вагонов.

Конструкция вагона модели 61-4505.01 изначально была разработана с учетом его эксплуатации с тележками двух видов, благодаря чему этот подвижной состав может использоваться не только в России, но и на железных дорогах Китая. По желанию Fesco, осуществляющей прямые железнодорожные перевозки из КНР, такое же конструкторское решение теперь внедрено на вагоне модели 61-4504.01. После внесения изменений в конструкцию вагон прошел все необходимые испытания и получил сертификат на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Вагон модели 61-4505 разделен на грузовую и служебную зоны. В нем предусмотрены тамбур, грузовой отсек, туалет, служебное отделение, котельное отделение, купе. В вагонах модели 61-4504 служебные помещения отсутствуют, за счет чего объем грузового отсека значительно больше. Стены и пол грузовых помещений не имеют выступов, которые могут повредить упаковку груза. Ее сохранность также гарантирует специальная система крепления. В вагонах предусмотрена возможность использования погрузчика для работы с грузом общей массой 5 тонн.

ТМХ является единственным в России разработчиком и крупнейшим производителем пассажирских и специальных вагонов локомотивной тяги. Работы по созданию новых образцов продукции осуществляет действующий в рамках группы ТМХ крупнейший в России инжиниринговый центр "ТМХ Инжиниринг" и "Центр двигателестроения ТМХ", подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.