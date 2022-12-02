КРАСНОДАР, 2 дек — ПРАЙМ. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. Правительство выделит два миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму

В четверг в министерстве сообщали о том, что в районе Керченской паромной переправы морская логистика осуществляется одним паромом "Лаврентий". По данным оперштаба Кубани, 1 декабря погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 315 машин.

"02.12.2022 с 05.50 паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (усиление ветра до 17 метров в секунду)", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Минтранса России сообщалось, что по Керченскому проливу с 28 ноября действует штормовое предупреждение.