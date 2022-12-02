САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Объем грузоперевозок между РФ и Узбекистаном в 2022 году вырос на 21%, доля транзитных перевозок возросла на 25%, сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран с участием премьера РФ Михаила Мишустина. Росморречфлот предрек рост грузоперевозок по реке на пять-семь процентов

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в области транспорта и транзита. Объем грузоперевозок в этом году показывает рост 21%. При этом доля транзитных перевозок возросла на 25%", — сказал Арипов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проводят в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступили на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.