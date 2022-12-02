КРАСНОДАР, 2 дек — ПРАЙМ. Керченской паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. На Керченской переправе снова приостановили паромное сообщение

"Работа керченской паромной переправы возобновлена. Работает два парома ("Лаврентий" и "Мария")", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу Росгидромета, до 21.00 пятницы в этой зоне сохранится восточный ветер 12-15 м/с, временами дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем до 7 градусов тепла.

Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.

Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.