КРАСНОДАР, 2 дек — ПРАЙМ. Движение на Керченской паромной переправе снова приостановили в связи с погодными условиями, заявили в ГУМЧС по Краснодарскому краю. Европе угрожает погодная аномалия из России, которая "заморозит" весь газ

"02.12.2022 с 18.00 паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (усиление ветра до 17 метров в секунду)", — следует из релиза.

По данным Росгидромета, до 21.00 пятницы в этой зоне сохранится восточный ветер 12-15 м/с.

Министерство транспорта подчеркивало в мессенджере Telegram, что по проливу действует штормовое предупреждение.