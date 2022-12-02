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2022
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В МЧС заявили о приостановке паромного сообщения на Керченской переправе
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Движение на Керченской паромной переправе снова приостановили в связи с погодными условиями, заявили в ГУМЧС по Краснодарскому краю. "02.12.2022 с 18.00 паромное сообщение... ПРАЙМ, 02.12.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, мчс, керченская паромная переправа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КРАСНОДАР, 2 дек — ПРАЙМ. Движение на Керченской паромной переправе снова приостановили в связи с погодными условиями, заявили в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"02.12.2022 с 18.00 паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (усиление ветра до 17 метров в секунду)", — следует из релиза.
По данным Росгидромета, до 21.00 пятницы в этой зоне сохранится восточный ветер 12-15 м/с.
Министерство транспорта подчеркивало в мессенджере Telegram, что по проливу действует штормовое предупреждение.