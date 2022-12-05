НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек — ПРАЙМ. Россия и Мьянма в ближайшее время запустят прямые пассажирские рейсы, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Алжир намерен увеличить число прямых рейсов в Россию

"Необходимым элементом для торговли является устойчивая логистика. Нам нужно выработать стабильные маршруты доставки товаров морским и воздушным транспортом. Есть российские компании, которые готовы осуществлять грузоперевозки. В ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы между городами России и Мьянмы", — сказал он на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.

Министр добавил, что прямые рейсы будут стимулировать туристические потоки между Мьянмой и Россией.