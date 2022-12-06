МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сомнений в надежности Крымского моста после его восстановления нет, сообщил заместитель председателя кабмина России Марат Хуснуллин. Путин проехал по восстановленной части Крымского моста

Теракт на Крымском мосту в результате действий, по оценке российских властей, украинских спецслужб произошел 8 октября.

Вице-премьер отметил прочность конструкций объекта, а также быстрое восстановление поврежденных участков.

"То есть у нас нормы российские по надежности, они очень высокие — они выше мировых. Поэтому у меня никаких сомнений нет, что (после восстановления левой части моста) она будет абсолютно надежной", — подчеркнул он в эфире "Россия 24".

Ранее в понедельник сообщалось о возобновлении движения по правой части моста после ремонтных работ. По словам Хуснуллина, левую сторону автодорожной части восстановят в конце марта 2023 года. Замглавы правительства добавил, что объект будут ремонтировать по аналогии с правой стороной, применяя уникальную технологию.