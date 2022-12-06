МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сомнений в надежности Крымского моста после его восстановления нет, сообщил заместитель председателя кабмина России Марат Хуснуллин.

Президент РФ В. Путин проехал по Крымскому мосту

Путин проехал по восстановленной части Крымского моста

Теракт на Крымском мосту в результате действий, по оценке российских властей, украинских спецслужб произошел 8 октября.

Вице-премьер отметил прочность конструкций объекта, а также быстрое восстановление поврежденных участков.

"То есть у нас нормы российские по надежности, они очень высокие — они выше мировых. Поэтому у меня никаких сомнений нет, что (после восстановления левой части моста) она будет абсолютно надежной", — подчеркнул он в эфире "Россия 24".

Ранее в понедельник сообщалось о возобновлении движения по правой части моста после ремонтных работ. По словам Хуснуллина, левую сторону автодорожной части восстановят в конце марта 2023 года. Замглавы правительства добавил, что объект будут ремонтировать по аналогии с правой стороной, применяя уникальную технологию.