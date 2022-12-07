МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Московские водители смогут бесплатно парковать свои автомобили на улицах столицы в период новогодних праздников, сообщил столичный дептранс. Путин поручил обеспечить контроль за ценами на автомобили

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, парковка будет бесплатной с 1 по 8 января.

Это касается также тарифов в 380 и 450 рублей за час, уточняется в публикации.

Вместе с тем стоянки со шлагбаумом продолжат работать по текущим тарифам и останутся платными в указанный период.