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2022
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Парковка на улицах Москвы будет бесплатной в течение недели
Транспорт
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Московские водители смогут бесплатно парковать свои автомобили на улицах столицы в период новогодних праздников, сообщил столичный дептранс. Как сообщается в телеграм-канале... ПРАЙМ, 07.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Московские водители смогут бесплатно парковать свои автомобили на улицах столицы в период новогодних праздников, сообщил столичный дептранс.
Как сообщается в телеграм-канале ведомства, парковка будет бесплатной с 1 по 8 января.
Это касается также тарифов в 380 и 450 рублей за час, уточняется в публикации.
Вместе с тем стоянки со шлагбаумом продолжат работать по текущим тарифам и останутся платными в указанный период.