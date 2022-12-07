КРАСНОДАР, 7 дек — ПРАЙМ. Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу сократилось до 309, паромные перевозки работают нестабильно из-за усиления ветра, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Хуснуллин заявил о надежности Крымского моста после восстановления

Во вторник погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 364 машины.

"На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 7 декабря находятся 309 машин. Водителям большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что днем 6 декабря переправа возобновила работу. Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Керчь 159 автомобилей и 178 пассажиров.

На парковке продолжают дежурить волонтеры. Для водителей и пассажиров с 10:00 до 22:00 работает столовая, есть пункт обогрева, добавляют в пресс-службе.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий.