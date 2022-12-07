МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Завершение основной части ремонтных работ и возобновление автомобильного движение по Крымскому мосту планируется на март 2023 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РСА предложил увеличить штраф за вождение автомобиля без ОСАГО

"Основные работы, которые позволят открыть движение, планируем завершить в марте 2023 года", — написал он в своем телеграм-канале.

В данный момент специалисты приступили к демонтажу поврежденных участков и сборке пролетов левой части моста. Работы на правой части уже завершены, с понедельника по ней вновь могут двигаться автомобили.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Восстановление магистрали началось незамедлительно. По словам Хуснуллина, в работе применяются уникальные технологии.