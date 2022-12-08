МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА в 2022 году ожидает снижения пассажиропотока аэропортов Москвы на 15-20%, в том числе из-за различных эффектов, вызванных санкциями, говорится в его исследовании. АКРА оценило риск глобальной рецессии

Агентство отмечает, что в уходящем году в секторе наблюдалось существенное снижение объемов пассажирских и грузовых перевозок.

"Это было обусловлено закрытием подавляющего большинства направлений для российских авиакомпаний, необходимостью разработки новых цепочек поставок оборудования для обслуживания техники, снижением деловой активности и прочими эффектами, вызванными санкциями. В частности, как ожидает АКРА, пассажиропоток Московского авиационного узла по итогам 2022 года сократится на 15–20%", — говорится в сообщении.

В этой связи, по мнению АКРА, может снизиться показатель FFO (средства от операционной деятельности) до чистых процентных платежей и несколько возрасти долговая нагрузка отрасли.

Пассажиропоток аэропортов Москвы в 2021 году, по данным Минтранса РФ, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 52%, до почти 73,7 миллиона человек.