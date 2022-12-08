С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Три субсидируемых каботажных рейса планируется запустить по Северному морскому пути в 2023 году, такие рейсы востребованы, сообщил РИА Новости заместитель председателя государственной комиссии по развитию Арктики — специальный представитель ГК "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. В "Росатоме" назвали объем грузооборота по Севморпути в 2023 году

Он отметил, что первые два таких рейса были организованы в этом году.

"Эти первые регулярные рейсы, это раскатка, когда мы смотрим узкие места…. Узкие места — это как раз места погрузки и разгрузки грузов, потому что разные грузы, разная степень загруженности, разная степень загруженности портов, готовности портов. И соответственно, это все влияет на организацию подобного рейса", — сказал он.

Панов сообщил, что в 2023 году планируется организовать три таких рейса.

"Мы как раз увидели, что очень большой спрос на перевозку не сколько контейнеров, но еще по крупным негабаритным грузам. То есть это становится очень удобным инструментом для отправителей. Второй момент — мы сейчас видим очень большой интерес и спрос. И мы предполагаем, что грузоотправитель заранее подготовит свои грузы, чтобы было гораздо меньше простоя судна на погрузке и соответственно разгрузки судна. Мы видим очень большую востребованность. Мы надеемся, что в следующем году сможем сделать три рейса", — сказал он.

По его словам, в январе-феврале 2023 года планируется составить график рейсов.

"В следующем году мы будем стараться организовать три таких рейса. Но это требует другого уровня подготовки. То есть благодаря субсидии у нас получается гарантированно этот рейс организовать… То, что мы сейчас видим, у нас экономически обоснованные тарифы перевозки контейнера полностью идентичны перевозке по железной дороге", — добавил Панов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Минвостокразвития собиралось заключить первое соглашение по субсидированию каботажных перевозок по Северному морскому пути. Планировалось, что будет установлен график, будут утверждены маршруты транспортировки грузов из северных в дальневосточные порты и в обратном направлении. Перевозчиком по итогам конкурса стал "Росатомфлот".

Севморпуть — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".